رئيس البرلمان الإيطالي: السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية خاطئة

وصف رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية بالخاطئة، قائلا إن أوروبا تحدثت بعدة أصوات وارتكبت الأخطاء.

فيكو وفي تصريح صحفي أضاف أنه من الضروري أن يكون لأوروبا موقف موحد، مشيرا إلى أن مؤتمر برلين كان خطوة مهمة إلى الأمام على طريق وقف إطلاق النار، ومحاولة لإعادة توحيد البلاد.

وشدد فيكو على أن النقطة التي يتعين التركيز عليها هي أنه لا ينبغي لأي جهة تمويل أو توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأن الحوار والتعاون والحل السياسي هي الطرق الرئيسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

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