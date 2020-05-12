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رئيس «النواب الإيطالي»: سياسة أوروبا خاطئة تجاه ليبيا

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف رئيس مجلس النواب الايطالي روبيرتو فيكو السياسة الاوروبية بالخاطئة تجاه الأزمة الليبية.

وقال فيكو في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية بثتها أمس، “لقد تحدثت أوروبا بعدة أصوات وارتكبت خطأ” بذلك.

وأردف رئيس مجلس النواب، القيادي والمحسوب على التيار اليساري في حركة خمس نجوم “من الضروري أن يكون لأوروبا موقف موحد. كان مؤتمر برلين خطوة مهمة إلى الأمام على طريق وقف إطلاق النار وفي محاولة لإعادة توحيد البلاد”.

وشدد فيكو على أن النقطة التي يتعين التركيز عليها هو “أنه لا ينبغي لأية جهة تمويل أو توريد الأسلحة إلى طرفي النزاع. الحوار والتعاون والحل السياسي هي الطرق الرئيسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ثبت عمليا امام العالم كله ان اردوغان زعيم عصابة ارهابية دولية مع وزير ماليته تميم بن موزة حيث رأى الجميع بادلة دامغة على ارتكاب اردوغان جرائم من خلال استخدام طائرات مدنية وسفن مدنية فى نقل ارهابيين دواعش وجبهة النصرة من سوريا عبر تركيا الى ليبيا لتهديد اوربا برعاية امريكية تحميه فى جرائمه ولدينا دليل موثق امام القضاء الايطالى باعتراف طاقم سفينة نانا اللبنانية بنقل مرتزقة واسلحة من تركيا الى طرابلس فمن يحاسب هذا المجرم غير جائحة الكورونا.

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