أفادت مصادر لــ”ليبيا 24″ اليوم الثلاثاء،

بأن قوات الوفاق قصفت قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” بصواريخ الجراد ومدافع

الهاوزر والطيران المسير

