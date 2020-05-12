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بعد وصف بادي لهم بالقرامطة .. الساعدي: يصف بنغازي بالقرية الظالم أهلها

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات  

قال المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، الإرهابي المدعو سامي الساعدي، اليوم الثلاثاء، “الآن يوجد أكثر من 2000 قتيل بسبب حفتر، الذي يؤيده بعض أهالي بنغازي”.

الساعدي وجه – في مقابلة له عبر برنامج “الإسلام والحياة” بقناة التناصح الداعمة للجماعات الإرهابية –  حديثه لأهالي ينغازي قائلاً “على من يعجز عن قول الحق، أن يخرج ويترك القرية الظالم أهلها التي يسيطرها عليها حفتر، حسب وصفه.

كانت مليشيا الصمود التي يقودها الإرهابي المدعو صلاح بادي المدرج ضمن قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، واصلت الهجوم على المدن الليبية الرافضة لسيطرة المليشيات والجماعات الإرهابية على مقاليد الحكم في البلاد.

المليشيا تطاولت، في بيان لمكتبها الإعلامي، على مدينة بنغازي، واصفة المدينة بمدينة “القرامطة”، وهم قوم اشتهروا بالسرقة والتخريب والعمليات الإجرامية، على رأسها سرقة الحجر الأسود وتغييبه عن مكانه لمدة 22 سنة.

واتهمت المليشيا شباب ليبيين أغلبهم من مدينة بنغازي بتكسير وتهشيم فندق تركي أثناء خضوعهم للحجر الصحي بداخله، وزعمت أن تركيا كانت تقدم لهم المساعدة الطبية بينما كان ردهم تكسير وتهشيم مرافق بالفندق، بغرض صناعة قصة بطولية لهم قبل العودة إلى البلاد.

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اخبار ليبيا 24

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  • لانه صهيونى حقير يحرف الكلم عن موضعه فبنغازى ارض طاهرة مجاهدة لم يدنس ارضها احد من نفايات الارهاب من سوريا والتى تدنس الاراضى المحتلة فى طرابلس ومصراته اما المكان النجس الذى تنبح منه فى اسطنبول فهو ارض كفر وضلال بدليل قطعى من السنة المطهرة حيث يفتتح المسلمون اخر الزمان قبل ظهور الدجال اسطنبول الضالة الكافرة لانعم الله
    يمكن تقسيم الأحاديث الواردة في فتح ” القسطنطينية ” – وهي مدينة ” إسطنبول ” اليوم – إلى ثلاثة أقسام :

    القسم الأول : الأحاديث الصحيحة

    الحديث الأول :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ، فَإِذَا تَصَافُّوا ، قَالَتِ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لَا ، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا . فَيُقَاتِلُونَهُمْ ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2897) من طريق سليمان بن بلال ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    الحديث الثاني :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2920) .

    الحديث الثالث (موقوف):

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ [الخيمة] فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ . فَقَالَ : ( وَاللهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ [من أيام الله] إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ) [مائدة رجل واحد] أي : من المسلمين ، وذلك بأن يكون أميراً فيه ، والمراد إذا كان أمير الشام من المسلمين .

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  • الساعدى كلب صهيونى حقير ينبح ليقبض الثمن من قطرائيل ثمنا لدوره القذر فى نشر الفتنة فى ليبيا ونسى هذا الكلب سوء الخاتمة وغضب ربنا عليه فهو كلب من كلاب النار من خوارج العصر احفاد ابولهب وابو جهل ولن يغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب

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  • ليبيا كلها الظالم اهلها يا عميل يا زنديق كلها بدون استثناء وخصوصا في طرابلس بؤرة الفساد والظلم

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  • الساعدى أحد الكلاب المسعورة فهو مصاب هذه الأيام باسهال كلامى ولو ما يتكلم فمه حيتصكر ويلتحم مثل ما التحمت مقلة ظهره عند سماعه خسائر ميليشياته الموجعة بكافة المحاور بعد تلقيها ضربات فى مقتل من اسود الجيش الليبى .

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  • قناة صهيونية حقيرة يظهر عليها ابولهب الغريانى وابوجهل الساعدى والمختل عقليا محموء عبدالعزيز شوية بهلوانات كوميدية كلامهم يناقض بعضه البعض فالمختل محموء قال ان السراج وحكومته فاسدين ويستحقوا السجن فاذا كان هذا هو قائدهم الاعمى فما بالك بمن يعملون تحت امرته والفاسدين عقوبتهم حد الحرابة والله لا يحب الفساد والله لا يحب من كان خوانا اثبما الم يقرأ اى واحد من هؤلاء القرآن فى رمضان ولو حتى اول سورة على ايديك اليمين اول ما تفتح المصحف سورة الفاتحة واعتقد انهم لايمكن ان يكونوا فهموا معناها من اول اية الى اخرها عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم فهل يعرفون معنى الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من التبيين والصدقين والصالحين ومع ذلك يصروا على السير فى طريق المغضوب عليهم من اليهود الذين يمولون نشاطهم الاجرامى عن طريق قطر وباشراف الضال المسيحى الصهيونى الاسرائيلى عزمى بشارة ولى نعمتهم فهو من يحدد اجورهم بصفته المستشار الاعلامى لامير قطر القذر الذى لم يتعظ تميم وهو يرى ابوه البغل حمد فى موت سريرى بسبب جائحة الكورونا ولم تنفعه الحاجة موزه

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