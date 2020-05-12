رئيس بلدية سرت يبحث مع المنسق الاجتماعي للقيادة العامة ملف العالقين في مصر

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم، والمنسق الاجتماعي للقيادة العامة بالبلدية محمد غيت، ملف العالقين من أبناء سرت في مصر.

ووفق بيان للبلدية الثلاثاء، فإن اللقاء حضره عدد من أعيان القبائل بسرت، وناقش آخر المستجدات بشأن دخول العائلات والمواطنين إلى الأراضي الليبية ووفقا للإجراءات المتبعة بشأن الحجر الصحي بالخصوص حفاظا على صحتهم.

وناقش رئيس المجلس التسييري للبلدية ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا بسرت ومدير مديرية منفد امساعد الإجراءات المتفق عليها بخصوص مرض كورونا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا