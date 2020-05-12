الثني  يبحث مساهمة شركة الأشغال العامة في تنفيذ بعض المشروعات ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر
بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء إمكانية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بالخصوص.
وناقش الاجتماع كيفية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية، والمشاكل والعراقيل التي تواجه شركة الأشغال العامة بنغازي وآليات حلحلتها.
وضم الاجتماع رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق أبو بكر بوقيله، ورئيس مجلس إدارة شركة الأشغال العامة بنغازي المهندس بوسيف السنوسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء ورئيس المتابعة لأعمال الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني الدكتور بشير مصباح، إضافة إلى مدير إدارة السكرتارية بديوان رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ عبدالمنعم الشعافي.
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