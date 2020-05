بحثت اللجنة الطبية الموفدة من الكفرة برئاسة وليد ادريس

مع عضو اللجنة الطبية بمنفذ امساعد فرج مسعود الزوي اليوم الثلاثاء، ايواء العالقين

بمصر من ابناء البلدية بفندق زين بمدينة طبرق.

وأوضحت اللجنة في منشور لها بموقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك أنه تمت مناقشة الإجراءات الصحية المتبعة من قبل اللجنة الطبية لهم.

The post اللجنة الطبية بالكفرة تبحث إجراءات عودة أبناء البلدية العالقين في مصر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24