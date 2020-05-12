ليبيا على طاولة اجتماع أوروبي ثُلاثي

تنظم الخارجية الإيطالية، الأربعاء اجتماعاً بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي برئاسة وزير الخارجية لويجي دي مايو، الذي سينظمه عبر تقنية الفيديو.

وقال دي مايو إنه سيبحث مع نظرائه الأوروبيين، مخرجات مؤتمر برلين ومستجدات الصراع الدائر في ليبيا في إشارة إلى القتال المحتدم في طرابلس بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وذكرت وكالة آكي الإيطالية الأربعاء، أنه وفقا لمصادر دبلوماسية، فإن الاجتماع الافتراضي يقتصر على وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا.

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