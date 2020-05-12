«الرفادي»: «حفتر» يستعين بـ«مرتزقة البوليساريو» لقتل الأبرياء في محاور جنوب طرابلس

زعم رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، المرتبط بما يسمى “الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا” التي كان يترأسها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق، استعانة الجيش الوطني بمن سماهم “مرتزقة البوليساريو” على حد قوله.

قال “الرفادي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “من يقف وراء تمكين لورد الحرب حفتر، من جلب مرتزقة من البوليساريو للمشاركة في قتل الليبيين الابرياء في محاور جنوب طرابلس” على حد قوله.

أضاف “الرفادي”: “هل هناك تيارات او تيار سياسي وراء تأزيم العلاقات بين محافظ البنك المركزي ورئيس المجلس الرئاسي؟ وما الغرض من وراء التأزم بين مؤسسات الدولة ؟ وهل هناك ارادات قوى سياسية او طموحات فردية وراء عدم الحسم في محاور جنوب طرابلس وإفتكاك مدينة ترهونه من العصابات الارهابية؟” على حد زعمه.