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«الرفادي»: «حفتر» يستعين بـ«مرتزقة البوليساريو» لقتل الأبرياء في محاور جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

زعم رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، المرتبط بما يسمى “الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا” التي كان يترأسها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق، استعانة الجيش الوطني بمن سماهم “مرتزقة البوليساريو” على حد قوله.

قال “الرفادي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “من يقف وراء تمكين لورد الحرب حفتر، من جلب مرتزقة من البوليساريو للمشاركة في قتل الليبيين الابرياء في محاور جنوب طرابلس” على حد قوله.

أضاف “الرفادي”: “هل هناك تيارات او تيار سياسي وراء تأزيم العلاقات بين محافظ البنك المركزي ورئيس المجلس الرئاسي؟ وما الغرض من وراء التأزم بين مؤسسات الدولة ؟ وهل هناك ارادات قوى سياسية او طموحات فردية وراء عدم الحسم في محاور جنوب طرابلس وإفتكاك مدينة ترهونه من العصابات الارهابية؟” على حد زعمه.

الوسوم

طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • واضح مفعول الترامادول على الخوان المفلسين مرة جندويد ومرة فاغنر وكلها اوهام لم نرى عليها اى دليل بينما نرى اسرى من مرتزقة من تشاد وسوريا ودواعش لدى الجيش الوطنى المدعوم من الشعب الليبى والقبائل ولا يحتاج لاى مرتزقة بينما الخوان منبوذين شعبيا فجلبوا مرتزقة من سوريا اكثر منهم عددا ومع ذلك يتم هزيمتهم

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  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر، حفتر=الشعب الليبي...معادلة وطنية ليبية بطولية دكت مضاجع الاخوان المفلسين ، عملااااااااااء تركيا:

    هههههههه….ههههه ماناقصه الا تقولوا حفتر يستعين بالشيطان…حفتر يستعين بالشرفاء من ابناء الوطن ياااااااااااااااااااعميل تركيا

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