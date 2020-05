اقام اهالي قريتي اشميخ و تنيناي بمدينة بني وليد وقفة احتجاجية الثلاثاء، ضد استهداف منزل المواطن جمعة قرماط أمس من قبل الطيران التركي المسير التابع لقوات الوفاق غير المعتمدة.

The post خاص ليبيا 24 ..أهالي قريتي اشميخ و تنيناي يحتجون علي استهداف منازلهم من قبل الطيران التركي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24