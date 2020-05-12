اخبار ليبيا الان

«سيالة»: على المجتمع الدولي وقف تقدمات «حفتر» ومحاكمته

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم وزير خارجية حكومة الوفاق “محمد سيالة”، أن الجيش الوطني الليبي يرتكب انتهاكا خطيرا بقصف مطار معيتيقة- الذي يسيطر عليه المليشيات والمرتزقة السوريين والأتراك- بأكثر من خمسين صاروخ جراد أدى إلى دمار في مباني المطار، وحرائق في خزانات الوقود، وإصابات مباشرة لطائرتين مدنيتين.

وبحسب وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، فإن “سيالة” طالب في رسالة للمحكمة الجنايات الدولية، باتخاذ ما وصفه بـ”الإجراءات الضرورية والملحة” للتحقيق في أطلق عليه “الجرائم التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، وبذل الجهود للمطالبة بمعاقبة مرتكبيها ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي، على حد قوله.

وادعى وزير خارجية الوفاق- بحسب وسائل الإعلام- أن “ميلشيات حفتر” لم تترك خرقا ولا انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إلا وقامت به من قتل للأسرى والتنكيل بهم وقصف طال حتى البعثات الدبلوماسية.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج قدر رفض الهدنة الإنسانية، أواخر الشهر الماضي، التي أعلن عنها الجيش الليبي، كاشفا «ضمنيا» عن استمراره في القتال ومهاجمة المدن الآمنة واستهداف مواقع الجيش

وزعمت وسائل إعلام تابعة للوفاق، وقتها، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قال إن الخروقات الموثقة من قبل الطرف المعتدي- في إشارة إلى القوات المسلحة الليبية- منذ صدور قرار مجلس الأمن زادت، ولم تتوقف المليشيات المعتدية عن قصف الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس، متناسيا خرق مليشياته لـ”هدنة جائحة كورونا” وإطلاقه ما يسمى بـ”عملية عاصفة السلام” التي تسببت في مقتل العشرات وترهيب الآمنين وآخره ما حدث في صرمان وصبراتة.

الوسوم

المجتمع الدولي تقدمات حفتر سيالة محاكمة وقف

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • طز فيك والمجتمع الدولى الذى تقتص منه جائحة السلام كورونا اما المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى بتكليف من نواب الشعب وقبائله وخرج الشعب فى الشارع لتفويضه فى ادارة البلاد وارادة الشعب اقوى من المجتمع الدولى واقوى من الخوان واروغان كما حدث فى مصر والسودان فاين مرشدكم العام للاخوان فى السجن سبع سنوات فى خبر كان واين الاخوانى الحقير حسن البشير رايت بنفسك ياسيالة يازبالة فرح السودان باسقاطه وكنت تصفق لثوار السودان وهم يلعنوا الحقير البشير واذكر ياابووجهين ما قلته من قبل فى تسجيل مرئى ان المشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطنى بقرار من البرلمان نسيت يامنافق والبرلمات كلفه بمحاربة الارهاب وعندما يتم استخدام مطار مدنى لاغراض عسكرية يجب قصفه طبقا للقانون الدولى

    رد

  • الطاهر سيالة وزير إدارة الخارجية الليبية ـ عليك بتتبع الملفات الدوبلوماسية وشئون المواطنين وفيما يتعلق بوضع السفارات الاجنبية في الداخل والخارج ,والليبيين الخريجين في أمريكا . وعراقيل نقل جثامين السفراء الليبين الى طرابلس والذين تم الاعتداء عليهم في بعض السفارات الليبية في بعض الدول الأفريقية والسفارة االالمانية . وأحفظ مكانك وعملك ومهامك . ودع الأمور الأخرى لأصحاب التخصص .

    رد

  • علي أي اساس اختير محمد حثاله وزير خارجيه لحكومة السراج هل لصفاقته وارتفاع سقف كذبه او لاعتبارات آخري فمؤهلات الرجل في الكذب والتزييف مؤهلات عاليه وتحتاجه حكومة الصخيرات في هذه المرحله التي تعتمد فيها علي نهج البيانات الكاذبه والمعلومات المضلله والتي لا تجد وجه صاح يتفوه بها دون خجل امام الاعلام إلا الصفيق محمد حثاله وزير خارجيه حكومه المليشيات الزباله

    رد