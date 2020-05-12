الثني يبحث مساهمة شركة الأشغال العامة في تنفيذ مشروعات ببنغازي

عقد رئيس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، الثلاثاء، اجتماعاً ضم كلا من رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق أبو بكر بوقيله، ورئيس مجلس إدارة شركة الأشغال العامة بنغازي بوسيف السنوسي، ومستشار رئيس الوزراء ورئيس المتابعة لأعمال الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني بشير مصباح، ومدير إدارة السكرتارية بديوان رئاسة مجلس الوزراء عبدالمنعم الشعافي.

ووفقاً لمنشور عبر الصفحة الرسمية لـ “الحكومة الليبية” على موقع التواصل “فيس بوك”، بحث الاجتماع إمكانية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية، كما ناقش المشاكل والعراقيل التي تواجه شركة الأشغال العامة بنغازي وآليات حلحلتها.