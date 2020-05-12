الثني يبحث مساهمة شركة الأشغال العامة في تنفيذ مشروعات ببنغازي

عقد رئيس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، الثلاثاء، اجتماعاً ضم كلا من رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق أبو بكر بوقيله، ورئيس مجلس إدارة شركة الأشغال العامة بنغازي بوسيف السنوسي، ومستشار رئيس الوزراء ورئيس المتابعة لأعمال الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني بشير مصباح، ومدير إدارة السكرتارية بديوان رئاسة مجلس الوزراء عبدالمنعم الشعافي.
ووفقاً لمنشور عبر الصفحة الرسمية لـ “الحكومة الليبية” على موقع التواصل “فيس بوك”، بحث الاجتماع إمكانية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية، كما ناقش المشاكل والعراقيل التي تواجه شركة الأشغال العامة بنغازي وآليات حلحلتها.
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