اندلع حريق كبير، الثلاثاء في الوادي الذي خلف مستشفي المرج

وامتدت النيران الي قسم الكلي بالمستشفى مما أدى الى احتراقه بالكامل.

وأوضح النشطاء أن انتقال الحريق الى المستشفى جاء نتيجة

التسيب عدم الاهتمام والتسيب بوجود سيارات إطفاء تعمل بالمدينة، مؤكدين استدعاء اصحاب

سيارات المياه والمواطنين للمساعدة في اطفاء الحريق.

The post نتيجة التسيب وعدم الاهتمام. حريق يلتهم قسم الكلى بمستشفى المرج appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24