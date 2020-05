علي محمود : يجب تعديل نظام العقوبات بالأمم المتحدة

قال الدكتور علي محمود رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار،

الثلاثاء، إن المؤسسة لا تطلب رفع العقوبات أو عدم تجميد الأصول ، لكننا نحتاج إلى

تعديل نظام العقوبات لأن المؤسسة تتكبد الآن خسائر في بعض استثماراتها نتيجة الطريقة

التي تعمل بها عقوبات الأمم المتحدة.”

وتابع الدكتور محمود خلال تصريحاته أمس لصحيفة forbes الامريكية، تابعتها وترجمتها

” ليبيا 24 ” أنه ي ظل عدم اليقين السياسي الحالي، نرحب بتجميد أصولنا، التي كانت

مخصصة لحمايتنا، وليس للعقاب” ، مشيرا إلى إن العقوبات تسببت بمشاكل غير ضرورية وقيدت

من أن قدرة المؤسسة على الاستثمار بشكل معقول.

وأشار محمود إلى آنه في الوقت الحالي لا يمكن وضع أي أرباح

تحققها LIA من محفظتها المالية إلا في

حساب مصرفي وليس إعادة وضعها في الأسهم وبالمثل لا يمكن إعادة استثمار أي سندات تستحق،

بدلاً من ذلك يجب إيداع العائدات، لافتا إلى آن المؤسسة تتطلع إلى تطوير طرق لتجريب

التعديلات على عملية الاستثمار التي ستقدم إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

ووصف محمود تعديلات بأنها طفيفة ، معربا عن أملة أن يتخذ

المجلس الإجراءات اللازمة لمعالجة النتائج السلبية لنظام العقوبات في أسرع وقت ممكن”.

ونوه محمود إلى آنه تم تكليف شركات الحسابات العالمية Deloitte للمراجعة واقفال حسابات المؤسسة

المفتوحة منذُ سنوات، بعد صدور حكم المحكمة الانجليزية في لندن الشهر الماضي، مشيرا

إلى أن المؤسسة تمكنت من تسوية نزاع الشرعية على ادارة المؤسسة في بريطانيا حيثُ كانت

لدينا صعوبات في الوصول إلى التقارير المالية وتقييم الأصول بشكل كامل”.

وأكد محمود أن حكم المحكمة الإنجليزية حل هذه المسألة بشكل

حاسم، مشيرا إلى أن ذلك ساعدهم في الوصول مباشرة إلى المعلومات المالية المتعلقة بأنشطتنا

الاستثمارية لأطراف ثالثة “

