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«صحفي تركي»: مقاتلات «F16» ستقلب الطاولات في ليبيا قريباً

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ألمح الصحفي التركي، حمزة تكين، المقرب من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، إلى أن تركيا ستوسع عدوانها في ليبيا بإدخال مقاتلات F16 في المعارك ضد الجيش الوطني الليبي، في خرق لقرارات مجلس الأمن والعملية الأوروبية “إيريني”.

وعلق “تكين” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء على مقاتلات تركية من طراز F16 والعلمين التركي والليبي، قائلاً: “‫طاولات جديدة سيتم قلبها قريباً” على حد تعبيره.

تدوينة “تكين” تأتي بعد أيام من تصريحات قال فيها: “تركيا ستزيد من دعمها لحكومة الوفاق التي وصفها بـ «الشرعية» وستقلب الموازين أكثر وأكثر في الميدان”، لافتًا إلى أنه “لا تراجع من الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق مهما كانت الضغوطات الدولية”، على حد قوله

الوسوم

تركيا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • It is wise to play with intense fire while keeping closed eyes since that will immediately burn the diseased & awful nation on earth, and that is what the humble universe wanted see to the diseased TURKS
    The savage’s currency -LIRA- will be worthed donkey’s shit

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