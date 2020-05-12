«صحفي تركي»: مقاتلات «F16» ستقلب الطاولات في ليبيا قريباً

ألمح الصحفي التركي، حمزة تكين، المقرب من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، إلى أن تركيا ستوسع عدوانها في ليبيا بإدخال مقاتلات F16 في المعارك ضد الجيش الوطني الليبي، في خرق لقرارات مجلس الأمن والعملية الأوروبية “إيريني”.

وعلق “تكين” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء على مقاتلات تركية من طراز F16 والعلمين التركي والليبي، قائلاً: “‫طاولات جديدة سيتم قلبها قريباً” على حد تعبيره.

تدوينة “تكين” تأتي بعد أيام من تصريحات قال فيها: “تركيا ستزيد من دعمها لحكومة الوفاق التي وصفها بـ «الشرعية» وستقلب الموازين أكثر وأكثر في الميدان”، لافتًا إلى أنه “لا تراجع من الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق مهما كانت الضغوطات الدولية”، على حد قوله