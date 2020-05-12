السويدان : لا عزاء للدول الداعمة لحفتر ونتمنى لهم المزيد من الخذلان والفشل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى طارق السويدان، أحد المناصرين لجماعة الاخوان المسلمين. الإرهابية، شماتته في الدول الداعمة لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في ليبيا، موضحًا أنه لا عزاء لها بعد الخسائر التي يتعرض لها، حسب قوله.

في إشارةٍ واضحة للإمارات ومصر والسعودية، متمنياً المزيد من الخذلان والفشل لتلك الدول.

السويدان قال في منشور له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لا عزاء للدول التي تدعم حفتر في ليبيا والمجلس الانتقالي في اليمن والتي منيت بالخسائر والهزائم المتتالية، ونتمنى لهم المزيد من الخذلان والفشل، والظلم الذي يمارسونه على العباد والبلاد هو ظلمات يوم القيامة”.

ومن المعروف عن طارق سويدان، أنه كان من كبار منظري وعرابي ما يسمى بـ”التغيير”، فحينما حلت بالوطن العربي أحداث عام 2011م، كان سويدان أول من قفز يناصر هذه الأحداث ويشجع على الخروج في الشارع.

وقبل أيام كشف تسجيل مسرب من اجتماع سري لقيادات تنظيم الإخوان في الخرطوم، عن كيفية تقديم أعضاء الجماعة المعلومات السرية لدولهم لقيادات التنظيم حول العالم.

وظهر بمقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، طارق السويدان، وهو يقول لقيادات التنظيم “نعلم تمامًا أنكم تمتلكون قدرات بشرية غير عادية”، مشيرًا إلى أنه يعرف الحركة الإسلامية في كل مكان.

وأضاف السويدان: “أعرف أن القدرات البشرية لدى أعضاء التنظيم بالسودان متميزة جدًا، ونتوقع منكم شيئًا كبيرًا، بحيث يصبح السودان نموذجًا”.

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