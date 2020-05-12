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السويدان : لا عزاء للدول الداعمة لحفتر ونتمنى لهم المزيد من الخذلان والفشل

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى طارق السويدان، أحد المناصرين لجماعة الاخوان المسلمين. الإرهابية، شماتته في الدول الداعمة لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في ليبيا، موضحًا أنه لا عزاء لها بعد الخسائر التي يتعرض لها، حسب قوله.

في إشارةٍ واضحة للإمارات ومصر والسعودية، متمنياً المزيد من الخذلان والفشل لتلك الدول.

السويدان قال في منشور له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لا عزاء للدول التي تدعم حفتر في ليبيا والمجلس الانتقالي في اليمن والتي منيت بالخسائر والهزائم المتتالية، ونتمنى لهم المزيد من الخذلان والفشل، والظلم الذي يمارسونه على العباد والبلاد هو ظلمات يوم القيامة”.

ومن المعروف عن طارق سويدان، أنه كان من كبار منظري وعرابي ما يسمى بـ”التغيير”، فحينما حلت بالوطن العربي أحداث عام 2011م، كان سويدان أول من قفز يناصر هذه الأحداث ويشجع على الخروج في الشارع.

وقبل أيام كشف تسجيل مسرب من اجتماع سري لقيادات تنظيم الإخوان في الخرطوم، عن كيفية تقديم أعضاء الجماعة المعلومات السرية لدولهم لقيادات التنظيم حول العالم.

وظهر بمقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، طارق السويدان، وهو يقول لقيادات التنظيم “نعلم تمامًا أنكم تمتلكون قدرات بشرية غير عادية”، مشيرًا إلى أنه يعرف الحركة الإسلامية في كل مكان.

وأضاف السويدان: “أعرف أن القدرات البشرية لدى أعضاء التنظيم بالسودان متميزة جدًا، ونتوقع منكم شيئًا كبيرًا، بحيث يصبح السودان نموذجًا”.

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اخبار ليبيا 24

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  • كلب مأجور من موزه اراد له الله ان يعيش على ارض امير قذر يتسول منه لقمة العيش فاين انت ياكلب ياحقير من ارض الانبياء الطاهرة واى هزائم وهمية تتحدث عنها ولم نرى الا انكسارات للمعتوه التركى بعد ان انكسر انفه فى ليبيا وهو ينتظر خبر سار ونفس هذه الخزعبلات قلتها من قبل عن مصر وعن السيسى والان يرى الجميع بوضوح ما حدث للخوان فى مصر حيث مرشدهم العام محمد بديع ونائبه الاول خيرت الشاطر وعدد كبير من قيادات الخوان صاغرين فى السجون ومعهم الارهابى الكبير صلاح ابواسماعيل ومرسى مات واندفن وفى السودان اسقط الشعب نظام الاخوانى الحقير حسن البشير ووضعوه فى السجن مع قيادات الاخوان بعد زفة شعبية فى شوارع الخرطوم وقريبا سنرى هذا المشهد فى شوارع طرابلس ولم يبقى الا القليل فكل شبر فى العاصمة فى مرمى نيران الجيش الوطنى

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  • لو اهتميت ببيتك ورعيت ووجهت ابنتك الشاعره التي رموها بالرده والانسلاخ عن العادات والتقاليد الكويتيه بقصائدها الجريئه للغايه التي تجعل القارئ لها يستغرب أن هذه الشاعره التي تدعي ميسون هي أبنة داعيه أسلاميه فالتربيه الاسلاميه ناحيه وقصائدها الجريئه في ناحيه آخري

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  • هزائم الخوان فى كل مكان تفضحكم وحفتر حفر قبور الخوان فى ليبيا ولم يبقى سوى دفنهم مع انف اردوغان

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