“الأسلحة الصغيرة”.. هكذا يجند داعش الأطفال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أثار موضوع مشاركة الأطفال في الجماعات الإرهابية اهتماماً عالمياً كبيراً وعلى كافة المستويات، خاصة بعد بروز ظاهرة حضورهم الكبير في تنظيم داعش، واعتماد التنظيم الإرهابي على تجنيدهم وتدريبهم واستخدامهم في الدعاية وبشكل مبالغ فيه على مستوى عالمي.

ويستخدم داعش ست مراحل لتنشئة الأطفال ليصبحوا عناصر متطرفة في صفوفه، وبات يستند التنظيم على هذه الاستراتيجية لتعويض النقص في صفوفه إثر تراجعه الميداني .

وتلي هذه المرحلة الاختيار التي تهيمن بيئة “داعش” على حياة الطفل، بحسب التقرير، وذلك عبر استقطابه وتدريبه لاكتشاف قدراته وتحديد المهام.

أما المرحلة الرابعة فهي الإخضاع التي تبرمج عبرها عقلية الطفل من خلال التدريبات الجسدية والنفسية الوحشية، والتي تشمل عزله عن أسرته وفرض زي موحد عليه لتعميق التزامه بحس التضحية وقيم التنظيم.

كذلك يفيد التقرير بأن المرحلة الخامسة وهي التخصص، هي التي يسعى فيها التنظيم إلى تعزيز خبرات الطفل البدائية، تزامناً مع تدريبات متخصص.

وتنتهي عملية التجنيد في مرحلة التعيين، وهي بمثابة تخرج للطفل إلى صفوف التنظيم عبر تعيينه في دور وفقاً لقدراته ليكون ذلك الدور أحياناً استقطاب أطفال آخرين إلى صفوفه.

واليوم؛ يحظى هذا الملف باهتمام العالم سواء على المستوى المحلي أو العالمي، خاصة في ظل المعلومات والتقارير التي تتحدث عن آلاف الأطفال والنساء المحتجزين في مراكز احتجاز غير إنسانية في المناطق التي سيطر عليها التنظيم سابقاً، وذلك بعد هزيمة تنظيم داعش، وتردد المجتمع الدولي، والدول المصدرة للإرهابيين، عن استقبال وإعادة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم.

وقد كشف تقرير لدورية دراسات الصراع والإرهاب عن هذه المراحل، وأولها مرحلة الإغواء التي تشمل عرض الأفكار والممارسات المتطرفة للأطفال عبر لقاءات غير مباشرة مع أعضاء التنظيم في المناسبات العامة، ثم تأتي مرحلة التعليم، وهي مشابهة للإغواء، لكن يلقن فيها الطفل بشكل مكثف ويقوم بمقابلة قادة “داعش” وجهاً لوجه.

وأظهرت أشرطة الفيديو الدعائية للتنظيم أطفالاً صغاراً يقطعون الرؤوس ويطلقون النار على السجناء. بعض هؤلاء الأطفال لقّنهم تنظيم داعش أفكاره طوال أعوام، والأكبر سنّاً تلقوا تدريبات عسكرية.

وقد درّب داعش الأطفال على استخدام الكلاشينكوف وأرغموهم على مشاهدة تسجيلات مصورة لكيفية استخدام الأحزمة الناسفة والقنابل أو قطع الرؤوس .

الأطفال ضحايا التنظيم

إنّ مشاركة الأطفال في النزاعات معروفة تاريخياً، على الأقل، في العصر الحديث، منذ الحرب في فيتنام والصراعات المسلحة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا. وهناك معاهدة دولية موقعة من 170 دولة تحرّم مشاركة الأطفال في الحروب وأماكن الصراع في العالم تحت مسمى “البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة” وتنص المعاهدة على:

1- حظر تجنيد الأطفال تحت سن 18 عاماً في الجيش.

2- ضمان إعفاء المتطوعين العسكريين تحت سن 18 عاماً من المشاركة مباشرة في الأعمال العدائية.

ولقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المعاهدة على أنّه بروتوكول إضافي لاتفاقية حقوق الطفل التي كتبها القرار 54/263 في 25 مايو 2000. ودخل البروتوكول حيز النفاذ في 12 فبراير 2002.

إلا أنّ الظاهرة التي جلبت الاهتمام لموضوع الأطفال هي الدعاية التي قام بها تنظيم داعش منذ عام 2014، والتي فاقت حقيقة استخدام هؤلاء الأطفال في المعارك الحقيقية، وهو ما يدفع باتجاه ترجيح أن يكون هؤلاء الأطفال ضحايا للإرهاب وتنظيم داعش.

أجندة التّنظيم

ومنذ اقتحام داعش الأراضي اللّيبيّة، فرض العناصر سيطرتهم على المساجد والمنازل والمدارس والجامعات فيها، بدؤوا يجنّدون كلّ فردٍ قد يقع في شباكهم، بعد إقناعه بأنّ الحياة في كنف التّنظيم أفضل من الحياة خارجه، لقد استغلّ العناصر الداعشيين، كلّ شيء في البلاد لتنفيذ أجندة التّنظيم القائمة على جمع أكبر عدد من العناصر في أسرع وقتٍ ممكن؛ بغية تنفيذ العمليّات الإرهابيّة الأكثر دمويّة ووضع يدهم على أكبر عدد ممكنٍ من الأراضي.

ونتيجةً لهذه المعارك والعمليّات، اللّا إنسانيّة الّتي نفذّها التّنظيم الداعشيّ بحقّ المواطنين والدّولة من جهة، وبحقّ عناصره أنفسهم من جهةٍ أخرى، خرجت الجماعات الإرهابيّة بأعدادٍ هائلة من القتلى والخسائر البشريّة، الّتي لا تعدّ ولا تحصى، ومن أبرز نتائج هذه الخسائر تصدّرت اللّائحة العدد الهائل للأطفال الّذين تيّتموا ؛ لخسارة ذويهم،بفعل مقاتلو داعش العتيدين، لقد بات هؤلاء الأطفال مرميّون في أحضان الإرهاب الداعشيّ، والإجرام المستبّد الّذي لا يعرف علمًا ولا دينًا. لقد بات هؤلاء الأطفال ضحايا يدفعون ثمن خيانة ذويهم، والتحاقهم بالتنظيم الإرهابيّ داعش.

أمام هذا الواقع المرير، لم يكن لدى الدّولة اللّيبيّة سوى خيارٌ واحدٌ، ألا وهو التعاون والتنسيق مع الجمعيّات الحقوقيّة وجمعيّات حقوق الإنسان؛ بغية حماية هؤلاء الأطفال الأبرياء من كلّ ذنبٍ داعشيّ قد يُنسب إليهم بسبب جهل أهلهم وخيانتهم، ففي هذا السياق، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمرأنها بدعمٍ من جمعيات الهلال الأحمر اللّيبيّ، سهّلت عودة هؤلاء الأطفال إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات الليبية، كما أوضحت اللجنة أنّ الأطفال تمّ ترحيلهم من ليبيا بشكل فردي، حيث لم يكونوا مصحوبين بذويهم، وكان الأطفال محتجزين في مدينة مصراتة بعد أن عُثر عليهم مع أطفالٍ آخرين، عقب القتال المحتدم الذي شهدته مدينة سرت قبل سنتين، وقد حظي الأطفال برعاية الهلال الأحمر اللّيبيّ في أحد مبانيه في مصراتة.

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