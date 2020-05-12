الفريق الطبي للتوعية من كورونا يناقش آليات الحماية من الوباء داخل الحجر الصحي

ناقشت رئيس الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، طبيبة سعدة بوليفة، خلال جلسة حوارية، جاهزية الفريق لتنفيذ الخطة التوعوية داخل برج الأمل في المركز الطبي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة بالحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، فإن بوليفة، أشارت إلى أن الفريق الطبي، أعد تقريرا توعويا، حمل عنوان ” 14 يوم فى الحجر الصحى كيف تمضى؟”، تناول أهمية إدارة الوقت وتنظيمه وممارسة الرياضة والهوايات للمحجورين صحيا.

وأوضحت أن التقرير تم تسليمه إلى عضوا اللجنة الطبية الاستشارية، دكتور أحمد الحداد ودكتور أحمد الاوجلي .

وأوضحت بوليفة، أن الفريق الطبي، أعرب عن استعداده لتنفيذ ما جاء في التقرير التوعوي، وتم مناقشة بنوده مع باقي الأعضاء، وإضافة عدد من الملاحظات.

وأشادت رئيس الفريق الطبي، خلال جولة قامت بها داخل برج الأمل، على مجهودات اللجنة الطبية الاستشارية، في تجهيز البرج بكامل الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لاستقبال المرضى وتوفير ما يحتاجونه من عناية وعلاج .