سماع أصوات المدفعية الثقيلة بمحيط منطقة الهيشة الجديدة

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بسماع أصوات المدفعية الثقيلة بمحيط منطقة الهيشة الجديدة.

وأفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقة القداحيه شرق مدينة مصراتة.

وتجددت الاشتباكات العنيفة في منطقة الرملة محيط مطار طرابلس الدولي بين قوات الوفاق والجيش الوطني وسط تساقط للقذائف المدفعية الثقيلة قرب منطقة السواني بن آدم جنوب العاصمة .

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، بسماع أصوات المدفعية الثقيلة بمحيط بمنطقة السبعة شرقي طرابلس.

كما أفادت مصادر بأن قوات الوفاق قصفت قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” بصواريخ الجراد ومدافع الهاوزر والطيران المسير.

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