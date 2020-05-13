في اجتماعها الأول.. «لجنة حصر المشروعات» تناقش سرعة إنجاز خطط البُنية التحتية ببنغازي

عقدت لجنة حصر وتحديد أوليات مشروعات البنية التحتية اللجنة ببلدية بنغازي، اجتماعها الأول، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري وعضوية الهيئة العامة للإسكان والمرافق وإدارة الشؤون الفنية والمشروعات بديوان مجلس الوزراء وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق فرع بنغازي وعدد من المُختصين في مجال البُنية التحتية.

وبحسب بيان صادر عن بلدية بنغازي، اليوم الأربعاء، فإن الاجتماع جاء تنفيذاً لقرار رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني رقم (39 لسنة 2020م ) بشأن تشكيل لجنة حصر وتحديد أوليات مشاريع البنية التحتية في مجالات المياه والصرف والطُرق والجسور والكهرباء والإنارة العامة.

وأكد البيان، أنه تم الاتفاق على الانتهاء من حصر المشروعات المُستهدفة في مجال البُنية التحتية داخل نطاق بلدية بنغازي في مُدة أقصاها أسبوعين من تاريخة ورفع تقريرها إلى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، على أن يتضمن التقرير أوليات هذه المشروعات بما يُساهم في حل المشاكل والصعوبات والاختنقات داخل المدينة .