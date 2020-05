عبد العزيز يؤكد وجود خلل لدى الوفاق في ادارة المعركة مع الجيش

أكد عضو المؤتمر العام السابق محمود عبد العزيز، الثلاثاء،

على وجود خلل كبير في إدارة المعركة من حكومة الوفاق غير المعتمدة مع الجيش من الناحية القانونية

والمحاسبة.

ولفت عبد العزيز في تصريحات صحفية إلى أن مجلس النواب

الموازي وما يسمى بمجلس الدولة يصدران بيانات باهتة لا تغير من الموقف ولا ترد من وصفهم

بـ”العدو” (الجيش)، مشيرا إلى انها لا تساوي الحبر التي كتب به.

واعتبر أن وزارة الخارجية التركية أصدرت بيان اقوى من كل

البيانات التي تم إصدارها في ليبيا لأن الصواريخ استهدفت سفاراتها.

