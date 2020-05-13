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عبد العزيز يؤكد وجود خلل لدى الوفاق في ادارة المعركة مع الجيش

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد عضو المؤتمر العام السابق محمود عبد العزيز، الثلاثاء،
على وجود خلل كبير في إدارة المعركة من حكومة الوفاق غير المعتمدة مع الجيش من الناحية القانونية
والمحاسبة.

ولفت عبد العزيز في تصريحات صحفية إلى أن مجلس النواب
الموازي وما يسمى بمجلس الدولة يصدران بيانات باهتة لا تغير من الموقف ولا ترد من وصفهم
بـ”العدو” (الجيش)، مشيرا إلى انها لا تساوي الحبر التي كتب به.

واعتبر أن وزارة الخارجية التركية أصدرت بيان اقوى من كل
البيانات التي تم إصدارها في ليبيا لأن الصواريخ استهدفت سفاراتها.

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تعليقات

  • هذا بائع الدلاع عميل مصر والمهووس بالدعارة , يجب تسليمه بواسطة قوة أمنية للسلطات الليبية هو ودوغة وغيرهم وعلى شاكلتهم من مثيري المشاكل والتحريض على التخريب . أرفعوه للمستشفى . أرفعووووه للمستشفى .

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  • يامتخلف عقليا كل من ذكرتهم هم من حريم السلطان العثمانى لاوزن لهم اما الخارية التركية فتعودنا منها على الجعجعة الفارغة وبس يقولون مالا يفعلون

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  • لو خليت روحك محمود ورفلي حر بشرفك وبكرامة واقف مع جيش وطنك بدل ما انت قاعد مثل كلب الزلفات تابع لمصراته ، مصراته التي لديها هوس قديم حديث بضرورة ان تتزعم ليبيا وهو في الواقع محال ذلك الحلم ان يتحقق فتاريخيا مصراته متحرشه بباقي المدن الليبيه ففي مذكرات عبدالرحمن عزام اول أمين للجامعه مسجل فيها كل شئ بالوثايق وقد اثني جدا علي مجاهدي القبائل العربية مثل الزنتان والرجبان وقبائل برقة وترهونه وبني وليد ولم يكتب ولا حرف علي الشعوبية من امثال السويحلي لانهم لم يكونوا لاعبي اساسيين في حركة الجهاد وانما عقب تكوين الجمهورية وقد بدأ السويحلي في نفت الاحقاد الشعوبية والتآمر مع الترك والطليان حتي جر المنطقة الغربية والجبل الغربي لحرب أهلية بعد ان شجع خليفة بن عسكر للهجوم علي الرجبان ودعم الطليان له وكذاك فعل هو في المنطقة الوسطة حيث كان علي صراع دائم مع زعيم ترهونة الذي كان قد نودي به اميراً للجمهورية الطرابلسية وهو أحمد بك المريض ثم هاجم قبائل ورفله وحاول اخضاعها لحُكمه بالقوة مدعوم من الطليان والاتراك ولقي نهايته كعميل ظالم معتدي علي اسوار بني وليد وهذه رسالة من جنوده يطلبون العفو من الزعيم عبدالنبي بلخير زعيم ورفله ومجاهدها المعروف في ذلك الوقت . رسالة ضباط حملة رمضان السويحلي الى عبدالنبي بالخير وفيما يلي نصها: ” حضرة متصرف لواء ورفلة عبدالنبي بك الأكرم، نحن الواضعون أسمائنا أسفله عموم ضباط محلة رمضان السويحلي بك بأن المذكور أجبرنا على التوجه الى ورفلة لقتال أهلها والاستيلاء عليها بأي طريقة كانت ومهددا كل من يخالف أمره بالقتل رمياً بالرصاص كما فعل بمن تخلف من أفراد العسكرية قبل وصولنا الى ورفلة، وحيث أن لا قدره لنا على مخالفة أمره خوفاً من بطشه اضطررنا الى الغزو مرغمين وقبل وصولنا الى ورفله راجعناه للمره الأخيره بترك سبيلنا متضرعين إليه كثيراً فلم يجبنا بشئ سوى أنه مكلف من الحكومة المركزية بإخضاع ورفلة والاستيلاء عليها، ولما يئسنا ووصلنا الى ورفله وأشتد الحرب علينا ولقي رمضان بك جزاءه ووقعنا نحن جميعاً أسرى في أيديكم نسترحم عطفكم النظر إلينا بعين الرحمة لاعترافنا بالحقائق المذكورة والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً والسلام في 14 ذي الحجة 1338 هـ الموافق 29 أغسطس 1920

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