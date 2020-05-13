مدفعية الجيش الليبي تستهدف مواقع تمركزات قوات الوفاق بمنطقة السواني جنوب طرابلس

افادت مصادر عسكرية أن مدفعية الجيش الليبي استهدفت مواقع تمركزات قوات الوفاق بمنطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس.

وتجددت الاشتباكات العنيفة في منطقة الرملة محيط مطار طرابلس الدولي بين قوات الوفاق والجيش الوطني وسط تساقط للقذائف المدفعية الثقيلة قرب منطقة السواني بن آدم جنوب العاصمة .

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، بسماع أصوات المدفعية الثقيلة بمحيط بمنطقة السبعة شرقي طرابلس.

كما أفادت مصادر بأن قوات الوفاق قصفت قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” بصواريخ الجراد ومدافع الهاوزر والطيران المسير.