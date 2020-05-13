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مدفعية الجيش الليبي تستهدف مواقع تمركزات قوات الوفاق بمنطقة السواني جنوب طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

افادت مصادر عسكرية أن مدفعية الجيش الليبي استهدفت مواقع تمركزات قوات الوفاق بمنطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس.

وتجددت الاشتباكات العنيفة في منطقة الرملة محيط مطار طرابلس الدولي بين قوات الوفاق والجيش الوطني وسط تساقط للقذائف المدفعية الثقيلة قرب منطقة السواني بن آدم جنوب العاصمة .

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، بسماع أصوات المدفعية الثقيلة بمحيط بمنطقة السبعة شرقي طرابلس.

كما أفادت مصادر بأن قوات الوفاق قصفت قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” بصواريخ الجراد ومدافع الهاوزر والطيران المسير.

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • قناصين من مجاهدي طرابلس يستهدفون سيارة تحمل العلم الامازيغي والايطالي والفرنسي – برصاص ثاقب استهدف راس ساءق السيارة – ومن معه وطرحها قتلى … فوسط الطريق ألعام .

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  • الى صاحب التعليق رقم واحد انت شارب ايه فايطاليا وفرنسا موقفهم مختلف ولا يمكن لاحد ان يؤذيهم فى طرابلس لانهم لن يتركوا حقهم وستاتى قواتهم الخاصة وتقبض على القتلة ان كان هذا ليس سوى مجرد خزعبلات

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