اقترح وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة،

فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، السماح بفتح جزئي لبعض الأنشطة التجارية، مع إلزام أصحاب

هذه الأنشطة باتخاذ تدابير محددة للحماية من فيروس كورونا؛ مع توقيع غرامات مالية وسحب

التراخيص والقفل حال مخالفتها.

وطالب باشاغا في بيان له اليوم، بدراسة كل المؤشرات الطبية

والاستشارية والاقتصادية المتعلقة بدخل هؤلاء المواطنين والاجتماع بممثلين عنهم من

أصحاب الأعمال، مشددة على أن وزارة الداخلية مستعدة لتقديم مقترح يتعلق بالتدابير التي

يمكن اتخاذها للحد من الاختلاط، في حال تم اتخاذ قرار بالفتح الجزئي لهذه الأنشطة،

ووضع علامات التباعد وإلزام كل المحلات والأسواق بتركيب كاميرات المراقبة.

وأكد باشاغا أن هذه المقترحات بعد الاجتماع بأصحاب الأنشطة

التجارية من محدودي الدخل والخواص كأصحاب المحلات التجارية الخاصة بالملابس والمستلزمات

والألعاب وغيرها من الأنشطة التي تمثل جزءا مهما من الدور الاقتصادية في البلاد، والذين

أبدوا رغبتهم في افتتاح محلاتهم ومراكزهم التجارية.

The post رغم خطر فيروس كورونا.. باشاغا يطالب بفتح جزئي للمحلات وبشروط appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24