«الشاطر»: حكومة «السراج» تبارك سيطرة مذهب ديني دخيل

قال عبد الرحمن الشاطر، عضو “مجلس الدولة الاستشاري” إن: “‏التفريط في المذهب المالكي لا يقل خطورة عن التفريط في سيادة الدولة و هويتها الدينية. نتعرض لغزو من عدة محاور” على حد زعمه، في إشارة إلى من يسمونهم “المداخلة”.

أضاف “الشاطر” على حسابه بـ”تويتر”: “الغريب سيطرة مذهب دخيل بمباركة الحكومة و خضوعها للضغوط في التعيينات و إقصاء شيوخ المذهب المالكي. وضع يحتاج للتصحيح لعودة هويتنا الدينية الصحيحة” على حد قوله.

تدوينة “الشاطر” تأتي في أعقاب هجوم متبادل بين محمد احميدة العباني رئيس هيئة الأوقاف الإسلامية في طرابلس، والمحسوب على التيار المدخلي، والصادق الغرياني المفتي المعزول المقيم في تركيا.