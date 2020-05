أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش قصف بالمدفعية

تمركزات قوات الوفاق بمنطقة السواني جنوب طرابلس

The post الجيش يستهدف تمركزات قوات الوفاق بمنطقة السواني appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24