أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس

كورونا ببلدية مصراتة، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا يوم أمس الثلاثاء في البلدية.

وقالت اللجنة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” إن مركز شهداء الزروق لم يستقبل أي حالات لهذا اليوم.

وأضافت اللجنة أن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر قام

بالكشف على 3 حالات جميعها غادرت المركز ولا تعاني من أعراض فيروس كورونا، مشيرة إلى

أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة قام بسحب 38 مسحة أنفية بلعومية لمجموعة

من الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا.

وتابعت اللجنة أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة

أعلن أن المسحات التي تم سحبها الإثنين وعددها 34 مسحة كانت نتائج التحاليل سالبة،

لافتة إلى أن مركز العزل والإيواء لم يسجل دخول حالات يوم أمس الثلاثاء.

The post مصراتة:سلبية نتائج 34 حالة إشتباه بفيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24