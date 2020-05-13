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رئيس مجلس النواب الإيطالي: السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية خاطئة

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة

رأى رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، أن السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية “خاطئة”، على حد تعبيره.

وقال فيكو، في مقابلة الصحفية أمس الإثنين: إن “أوروبا تحدثت بعدة أصوات اتجاه الأزمة الليبية وارتكبت خطأ في ذلك”.

وأكد فيكو، القيادي والمحسوب على التيار اليساري في حركة خمس نجوم بإيطاليا، على ضرورة أن يكون لأوروبا موقف موحد نحو ليبيا.

وأوضح مجلس النواب الإيطالي، أن مؤتمر برلين – الذي عقد بشأن ليبيا – كان خطوة مهمة إلى الأمام على طريق وقف إطلاق النار وفي محاولة لإعادة توحيد البلاد، على حد قوله.

وشدد روبيرتو فيكو، على أن “النقطة التي يتعين التركيز عليها هي أنه لا ينبغي لأية جهة، تمويل أو توريد الأسلحة إلى طرفي النزاع.. الحوار والتعاون والحل السياسي هي الطرق الرئيسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”.

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  • ما اسهل الكلام فمن دمر ليبيا هو الناتو ولم يكتفوا بذلك بل استمروا فى جرائمهم وسلبوا السلطة من الرئيس الشرعى المنتخب من نواب الشعب عقيلة صالح واعطوها دون وجه حق لامعة حقير يتوافق الجميع على انه فاسد وتافه ومجلس الامن الظالم تعدى على ارادة شعب فكان القصاص العادل من جائحة كورونا غصفت بهم وكانت رحيمة بالشعب الليبى وان لم تعودوا لرشدكم فالجوائح القادمة اشد فتما بكم طالما لم تحترموا ارادة شعب وحاجته لرئيس منتهب من الشعب مثل المشير خليفة حفتر

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