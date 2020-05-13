رئيس مجلس النواب الإيطالي: السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية خاطئة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

رأى رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، أن السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية “خاطئة”، على حد تعبيره.

وقال فيكو، في مقابلة الصحفية أمس الإثنين: إن “أوروبا تحدثت بعدة أصوات اتجاه الأزمة الليبية وارتكبت خطأ في ذلك”.

وأكد فيكو، القيادي والمحسوب على التيار اليساري في حركة خمس نجوم بإيطاليا، على ضرورة أن يكون لأوروبا موقف موحد نحو ليبيا.

وأوضح مجلس النواب الإيطالي، أن مؤتمر برلين – الذي عقد بشأن ليبيا – كان خطوة مهمة إلى الأمام على طريق وقف إطلاق النار وفي محاولة لإعادة توحيد البلاد، على حد قوله.

وشدد روبيرتو فيكو، على أن “النقطة التي يتعين التركيز عليها هي أنه لا ينبغي لأية جهة، تمويل أو توريد الأسلحة إلى طرفي النزاع.. الحوار والتعاون والحل السياسي هي الطرق الرئيسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”.

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