لجنة حصر وتحديد أولويات مشاريع البُنية التحتية ببلدية بنغازي تعقد أولى اجتماعاتها

عقدت لجنة حصر وتحديد أولويات مشاريع البُنية التحتية، إجتماعها الأول برئاسة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري وعضوية الهيئة العامة للإسكان والمرافق وإدارة الشؤون الفنية والمشروعات بديوان مجلس الوزراء وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق فرع بنغازي وعدد من المُختصين في مجال البُنية التحتية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على الإنتهاء من حصر المشاريع المُستهدفة في مجال البُنية التحتية داخل نطاق بلدية بنغازي، في مُدة أقصاها أسبوعين من تاريخه، ورفع تقرير بنتائج الأعمال إلى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية ،وعلى أن يتضمن التقرير أولويات هذه المشاريع بما يُساهم في حل المشاكل والصعوبات والإختناقات داخل المدينة .

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