اخبار ليبيا الان

لجنة حصر وتحديد أولويات مشاريع البُنية التحتية ببلدية بنغازي تعقد أولى اجتماعاتها

تم النشر منذُ 44 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت لجنة حصر وتحديد أولويات مشاريع البُنية التحتية، إجتماعها الأول برئاسة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري وعضوية الهيئة العامة للإسكان والمرافق وإدارة الشؤون الفنية والمشروعات بديوان مجلس الوزراء وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق فرع بنغازي وعدد من المُختصين في مجال البُنية التحتية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على الإنتهاء من حصر المشاريع المُستهدفة في مجال البُنية التحتية داخل نطاق بلدية بنغازي، في مُدة أقصاها أسبوعين من تاريخه، ورفع تقرير بنتائج الأعمال إلى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية ،وعلى أن يتضمن التقرير أولويات هذه المشاريع بما يُساهم في حل المشاكل والصعوبات والإختناقات داخل المدينة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك