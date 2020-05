تكليف العالم وابوهشيمة لرئاسة جهاز المخابرات يضع شرعية السراج علي المحك

حذرت ما تسمى بعملية بركان الغضب، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة من تكليف كمال أبوهبيشه أو عبدالحميد العالم السكرتير

السابق لموسي كوسا لرئاسة جهاز المخابرات.

وأوضحت ما تسمى بعملية بركان الغضب في منشور لها بموقع

التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تعين السراج لأحد هؤلاء، يعلن ضرب جبهة الوفاق وتقسيمها

وتأجيج ما تسمى قوى فبراير باستغلال انشغالهم بالدفاع عن العاصمة.

وأكدت العملية أن السراج يجازف بشرعيته، مشيرة إلى أن العالم

سيعترف بالقوة بك أو بدونه.

يذكر أن منصب رئيس جهاز المخابرات العامة بحكومة الوفاق

شاغر بعد وفاة رئيسه عبدالقادر التهامي الذي توفي إثر سكتة قلبية قبل أيام

