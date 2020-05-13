مصادر دبلوماسية إيطالية: مساعٍ لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا عبر الفيديو

كشفت مصادر دبلوماسية إيطالية عن عقد مؤتمر بشأن ليبيا اليوم بخاصية الفيديو كونفرانس ، بحسب وكالة آكي في وقت أكد فيه وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو انه يجب أن يتوقف على الفور دخول الأسلحة الى ليبيا.

وتأتي هذه المساعي الإيطالية لمتابعة مخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير الماضي، بيد أن هذه المرة يأتي عبر خاصية الفيديو كونفرانس بحسب وكالة اكي الايطالية حيث ان مصادر دبلوماسية في روما قالت ان الملف الليبي لايزال اولوية بالنسبة لهم

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بقوله “يجب أن يتوقف على الفور دخول الأسلحة إلى ليبيا»، وذلك غداة تفعيل الاتحاد الأوروبي عملية إيريني لمراقبة الحظر الأممي المفروض على تصدير السلاح إلى البلاد مجددا الدعوة إلى احترام الهدنة والتزام الأطراف بالمسار السياسي، الذي اتفق عليه في برلين، معلنا مشاركة بلاده في الاجتماع الوزاري الأول للجنة المتابعة الدولية للمؤتمر في مدينة ميونيخ، وكذلك استعداد إيطاليا للقيام بدورها واستضافة الاجتماع التالي على المستوى الفني.

وتعد الخطوة الإيطالية، بعد يومين من إصدار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريرا لمجلس الأمن أعلن فيه عزمه تقديم آلية فعالة لرصد وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة في ليبيا، وفق شروط معينة، داعيا المجتمع الدولي إلى النهوض بدور حيوي لضمان إستدامة التقدم المحرز على مسارات الحوار بين الأطراف الليبية.

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