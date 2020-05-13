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سيالة يتهم قوات الجيش باستهدافها مقري السفارتين التركية والإيطالية بصواريخ موجهة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة

اتهم وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، قوات الجيش الليبي باستهدافها مقر السفارة التركية ومقر إقامة السفير الإيطالي بالعاصمة طرابلس، بصواريخ موجهة.

وأكد سيالة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أن استهداف مقار البعثات الدبلوماسية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

وقال سيالة: “نضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته التاريخية للقيام بواجباته لحفظ السلم والأمن الدوليين. وإدانة اعتداء حفتر السافر ومحاسبة منفذيه وداعميه”، على حد تعبيره.

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  • Ya Turkish slave, that is the written script from the Turkish MIT which was given to you to recite as very obedient blind parrot
    However, you shall receive so very negative rewards for lying in Ramadan ya aged/diseased old coward
    The Turkish see & feel another severe blow to their existence around the sea or their ultimate chance to conduct bad actions in Egypt, Sudan or else ya coward
    So, they will make up any lies and pass it along to blind & fragile parrots like you ya coward
    Their ugly LIRA is severely valueless like you and a coup will take place in that ugly & diseased nation since the Spring wave will move to that shitty place too
    Sit doggy sit

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