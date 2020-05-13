سيالة يتهم قوات الجيش باستهدافها مقري السفارتين التركية والإيطالية بصواريخ موجهة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

اتهم وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، قوات الجيش الليبي باستهدافها مقر السفارة التركية ومقر إقامة السفير الإيطالي بالعاصمة طرابلس، بصواريخ موجهة.

وأكد سيالة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أن استهداف مقار البعثات الدبلوماسية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

وقال سيالة: “نضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته التاريخية للقيام بواجباته لحفظ السلم والأمن الدوليين. وإدانة اعتداء حفتر السافر ومحاسبة منفذيه وداعميه”، على حد تعبيره.

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