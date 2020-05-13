النهر الصناعي يطالب جميع الجهات بالتعاون للحد من الاعتداءات على مشروع النهر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، كافة الجهات بضرورة التعاون للحدً من عمليات الاعتداء والنهب والسرقة والتخريب والتوصيلات غير الشرعية التي تطال ممتلكات مشروع النهر الصناعي في ليبيا.

وشدد الجهار، على ضرورة تعاون الجهات الأمنية والشرطية ومجالس البلديات والحكماء والشيوخ بكل المدن والمناطق المار بها خط ومسار النهر مشروع الصناعي للحدً من الاعتداءات والنهب والسرقة والتخريب والتوصيلات غير الشرعية.

ودعا الجهاز عبر صفحته في “فيسبوك” أمس الثلاثاء، معاقبة المعتدين والمخالفين، معتبرا الاعتداء على خط المياه “خيانة وطنية، على حد قوله.

وتأتي دعوة الجهاز بعد اعتداءات متكررة على ملحقاته، وكان آخرها اعتداء مجموعة خارجة عن القانون على محطة كهرباء (النهر 1) في 9 مايو الجاري، وإجبار مشغلي الشركة العامة للكهرباء بالمحطة على فصل الكهرباء عن الحقلين الجنوبي والشمالي.

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