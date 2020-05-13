أعلن المجلس التسييري بمدينة سرت، افتتاح قسم عناية القلب بمستشفى إبن سينا التعليمي سرت، بحضور رئيس المجلس سالم عامر وعضو مجلس النواب عن مدينة سرت حسن الزرقاء، والمنسق الاجتماعي لقبائل سرت بالقيادة العامة الحاج محمد غيث، ومدير مركز مكافحة الأمراض سرت محمد احمودة، ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية بالمستشفى.

وافتتح مدير عام المستشفى الدكتور علي الزرقاء، قسم عناية القلب، بعد استكمال أعمال الصيانة وتجهيزها بعدة أجهزة ومعدات طبية وبسعة 7 أسرّة.

وحضر الافتتاح رئيس قسم عناية القلب الدكتور جادالله درياق وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بالمستشفى.

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