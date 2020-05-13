الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لهدنة في ليبيا

جدد الاتحاد الأوروبي في بيان له دعوته لهدنة حقيقية في ليبيا، أصدره الثلاثاء الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل باسم التكتل الموحد، طالب فيه جميع الأطراف بالعمل بشكل مسؤول لوقف القتال في جميع أنحاء ليبيا.

وعبر الأوروبيون، وفق بيان بوريل، عن قلقهم من التأثير السلبي لاستمرار القتال على المدنيين، بمن فيهم المهاجرون الذين يتعرضون لخطر أكبر.

ويرى الأوروبيون أن الهدنة يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الاستئناف الفوري للمحادثات بين الأطراف المتصارعة تحت راية الأمم المتحدة، فـ”لا بديل عن حل سياسي شامل يعكس مقررات مؤتمر برلين، ويحترم قرار مجلس الأمن 2510″، وفق البيان.

ويأمل الأوروبيون في تعيين خلف للمبعوث الدولي السابق لليبيا غسان سلامة، وذلك من أجل تسهيل أي محادثات قادمة.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن بروكسل وعواصم الدول الأعضاء تحث الجميع على حماية المدنيين والسماح بتيسير وصول المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وقف المواثيق الدولية، وقال: “نذكر بأن كل من ينتهك القانون الدولي الإنساني سيحاسب”، حسب البيان.

وتطرق البيان إلى عملية ايريني، التي أطلقها الاتحاد مؤخراً، مشيراً إلى أنها تندرج في أطار التزامه العمل على مراقبة حسن تنفيذ قرار حظر توريد السلاح لليبيا الذي فرضته الأمم المتحدة,

وستستخدم عملية ايريني معدات بحرية وطائرات وأقمار صناعية للتأكد من عدم وصول السلاح لليبيا سواء عن طريق البر أو البحر.

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