إيطاليا وتونس تستعرضان الأوضاع في ليبيا وعملية إيريني

أفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأن نائبة وزير الخارجي الإيطالي مارينا سيريني أجرت محادثة هاتفية اليوم مع كاتبة الدولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر.

وعبرت سيريني عن قلق الحكومة بشأن تجدد الأعمال العدائية في ليبيا في الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أنه بالنسبة لإيطاليا لا يوجد حل عسكري في ليبيا، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأكدت سيريني أنه من الضروري البدء من الوقف الفوري للقتال ووقف إطلاق النار والحوار السياسي وفقًا لنتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.

كما أكدت سيريني أن المهمة البحرية التي قررها الاتحاد الأوروبي بقيادة الإيطالي إيريني ، ستكون أداة مهمة للتأكد من كل انتهاك لحظر الأسلحة بحيادية وتوازن .

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