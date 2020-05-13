بوريل: عملية إيريني ليست ضد أي طرف ليبي

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن عملية إيريني لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا لا تستهدف أي طرف ليبي.

وذكر بوريل، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد، أن عملية ايريني تأتي لمساعدة الأمم المتحدة للدفع باتجاه حل النزاع وبسط الاستقرار في ليبيا.

وأوضح السياسي الأوروبي، أن الاعتراضات المالطية لا تزال تقف حجر عثرة أمام عملية ايريني وتمنعها من اطلاق عملها بالكامل، رغم أنها انطلقت فعلاً بإمكانيات محدودة من فرنسا ولوكسمبورغ.

وشدد بوريل، على أن عملية إيريني تصب في مصلحة مالطا وستساعد في تحقيق الاستقرار في ليبيا ما سيؤدي إلى درء موجات المهاجرين مستقبلاً.

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