افتتاح قسم عناية القلب في مستشفى بن سينا بسرت

افتتحت إدارة مستشفى بن سينا التعليمي في سرت، قسم عناية القلب بعد تجهيزه بمعدات طبية حديثة.

وقال رئيس قسم عناية القلب بالمستشفى الدكتور جادالله درياق، إن القسم يضم سبعة أسرة طبية كهربائية جديدة، كما يحوى كل سرير أجهزة مراقبة العلامات الحيوية، وأخرى لإعطاء المحاليل الطبية.

وأشار في تصريح إلى «بوابة الوسط» أمس الثلاثاء، إلى أن القسم يضم جهازي أشعة الموجات فوق الصوتية على القلب «إيكو»، وجهازي تنفس صناعي، وأجهزة تخطيط قلب.

اقرأ أيضا: افتتاح مصنع أسطوانات أكسجين وقسم العناية في مستشفى ابن سينا بسرت

ولفت إلى توفير أدوية مرضى القلب والجلطات القلبية في القسم، موضحا أن الفعالية تأتي تمهيدا لافتتاح قسم قسطرة القلب بالمستشفى، الذي يجري تجهيزه الآن.

حضر الافتتاح عضو مجلس النواب عن دائرة سرت الدكتور حسن الزرقاء، ورئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر، والمنسق الاجتماعى للقيادة العامة ببلدية سرت محمد غيت، ومدير عام مستشفى بن سينا التعليمى الدكتور علي الزرقاء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا