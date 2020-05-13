العباني: على مجلس الأمن معاقبة تركيا وإيقاف إرسالها للمرتزقة إلى ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن ما صدر عن الدول الخمس يوضح حجم الاعتداءات التي يمارسها النظام التركي على حقوق الدول والتشريعات التي تنظم العلاقات فيما بينها بهدف الاستغلال الاقتصادي للثروات فضلاً عن تدخله العسكري المباشر في قتل الليبيين وتدمير أرزاقهم.

العباني وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء رأى أنه آن الأوان لوضع حد لهذا السلوك التركي الإجرامي وممارسته للإرهاب وما يقوم به من قرصنة وتطاول وتهديد للسلم الدولي وأمن الشعوب.

كما شدد على أنه يجب على مجلس الأمن الدولي اتخاذ العقوبات الرادعة والكفيلة بوقف تحركات أنقرة وسعيها الدائم لإرسال مرتزقة إلى ليبيا ،منتهياً إلى أن البيان الخماسي خطوة تعري وتدين هذا النظام.

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