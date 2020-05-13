وفاء الشاذلي للرئيس التونسي: قطر تخوض حربا بالجارة ليبيا فلا تفرط في سيادتنا بحفنة مشاريع مسمومة

طالبت المحامية التونسية البارزة وفاء الحزامي الشاذلي، الرئيس التونسي قيس سعيد بموقف واضح وصريح من الملف الليبي، بعيدًا عن الخطابات الغامضة والكلمات الفضفاضة الجوفاء.

وقالت «الشاذلي» في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الرئيس قيس سعيد بعد تدشينك للمشفى العسكري القطري بقيلي يوم أمس وتمجيدك لقطر لاستجابتها السريعة لطلبك منها إعانة تونس فإننا نطلب منك موقفا واضحا بخصوص الملف الليبي وبعيدا عن خطابك الغامض وكلماتك الفضفاضة الجوفاء!!!”.

وأضافت، “لأنك أدرى من الجميع بحكم صلاحياتك بالخارجية والأمن القومي أن قطر تخوض حربا بالجارة ليبيا على بعد ستين كلم من المشفى العسكري القطري!”. لافتة، “وطبعا لا يخفي عليك أن طلبك للمساعدة من دولة متورطة في حرب على حدودنا من شأنه أن يجبرك على التنازل لأن المثل التونسي يقول (ما تعطي بلاش كان العقرب)”.

وختمت المحامية التونسية تدوينتها، قائلة: “ولذلك نرجو من سيادتك الاستنارة بمستشارين أكفاء لينقذوا تونس من الانزلاق في منعرجات خطيرة نتيجة قلة الخبرة َو سوء التدبير، وماخاب من استشار فلا تفرط في سيادتنا بحفنة مشاريع مسمومة”.