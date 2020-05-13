رئيس مجلس النواب يلتقي وفد من شباب بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

13 May, 2020

التقى رئيس مجلس النواب عقيله صالح، أمس الثلاثاء، مع عدد من اتحاد طلبة ليبيا وبيوت الشباب والشؤون الاجتماعية من مدينة بنغازي.

وأوضح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، أن المجموعة قدمت لرئيس مجلس النواب التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، واستمع رئيس مجلس النواب إلى شرح وافي عن نشاطات وأعمال اتحاد طلبة ليبيا والصعاب التي تواجه الاتحاد لوضع الحلول المناسبة لها، كما تم مناقشة المبادرة التي عرضها وطرحها عقيله صالح على الشعب الليبي لحل الأزمة الليبية.

وعبر الوفد المشترك من اتحاد طلبة وجمعية بيوت الشباب والشؤون الاجتماعية ببنغازي، عن دعمهم ومساندتهم لمجلس النواب الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي برئاسة عقيله صالح وللجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، مشددين على رفضهم التدخل واعتداء دولة تركيا على الدولة الليبية وتأييدهم للجيش في حربه على الإرهاب ومحاربة الغزاة الاتراك.