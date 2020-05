قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن البيان الخماسي الصادر عن فرنسا ومصر واليونان والإمارات وقبرص، استند إلى التشريعات التي تنظم العلاقات بينهم، فضلاً عن التدخل العسكري التركي المباشر لقتل الليبيين وتدمير أرزاقهم، موضحًا أن البيان فضح حجم الاعتداءات التي يمارسها نظام أردوغان على حقوق الدول.

وأضاف العباني في تصريحات صحفية، أنه يجب وضع حد لممارسة الأتراك للإرهاب وتهديد السلم الدولي وأمن الشعوب، مشددا على أنه يجب على مجلس الأمن الدولي اتخاذ العقوبات الرادعة لوقف تحركات أنقرة وسعيها الدائم لإرسال مرتزقة إلى ليبيا

وكانت دول مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص، قد أعربوا عن أسفهم لتصاعد العنف في ليبيا، واعتبروا أن اتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق غير المعتمدة تهدد الاستقرار الإقليمي للمنطقة.

The post العباني يطالب بفرض عقوبات رادعة على تركيا لإجبارها على وقف إرسال المرتزقة إلى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24