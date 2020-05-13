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الحزب الحاكم في تركيا: أنقرة ستعتبر قوات حفتر هدفاً مشروعاً إذا إستهدفت بعثاتنا في ليبيا

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – حذر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جليك أن أنقرة ستعتبر من وصفهم بـ”مليشيات الانقلابي خليفة حفتر ” (القوات المسلحة الليبية) هدفا مشروعا إذا استهدفت بعثات تركيا في ليبيا.

جليك وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب إثر اجتماع اللجنة المركزية للعدالة والتنمية الحاكم وفقاً لوكالة “الاناضول” التركية أمس الثلاثا استنكر حادثة سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من السفارة التركية في طرابلس قبل أيام وشدد على عدم إمكانية القبول بذلك.

وقال :” من الآن فصاعدا إذا استهدفت مليشيا حفتر بعثاتنا في ليبيا بأي شكل فسنعتبرها هدفا مشروعا” حسب تعبيره.

المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الموالي لجماعة الإخوان المسلمين إختتم قائلاً :” على الجميع أن ينتبه إلى تصرفاته فإن استهداف الأهداف والبعثات التركية بأي شكل من الأشكال يعني أنهم سيجعلون من أنفسهم هدفا مشروعا لنا”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ياكلب ياحقير بعد التحرير سيتم طرد السفيه التركى من ليبيا والجيش الوطنى اصلا لا يستهدف اى اهداف مدنية ولكنها من تدبير مليشياتكم اما تهديداتكم الجوفاء لا وزن لها فاى كلب تركى عسكرى هدف مشروع للجيش الوطنى طبقا للقانون الدولى فهو محتل والجيش الوطنى مكلف من نواب الشعب بمحاربته وهو معتد اثيم وحفتر حفر قبوركم فى ليبيا وسقوط اردوغان فى تركيا سيكون من ليبيا

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