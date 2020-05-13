في يومهم العالمي.. عقوب يوجه رسالة شكر للعاملين بمجال التمريض

وجه وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، تحية تقدير واحترام للعاملين في مجال التمريض ممن يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف بكافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات بمناسبة اليوم العالمي للتمريض والذي يوافق 12 مايو من كل عام.

وقال وزير الصحة، “بمناسبة يومكم العالمي نشكركم على ما تبذلونه من جهود عظيمة لها الأثر في مجابهة كورونا المستجد فأنتم خلف القرارات التي تتخذها الوزارة و الأطباء لعلاج مرضاهم بنتائج عملكم الطبي في مراعاة المرضى وأهمية وجودكم في تخفيف آلامهم”، مشيرا إلى أن الممرضين يقدمون العديد من التضحيات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة الليبية جراء مكافحتها لفيروس كورونا المستجد، وتعريض حياتهم للخطر في سبيل الحفاظ على حياة الليبيين ويقدمون كل ما في وسعهم بكل دقة وجودة وإخلاص فشكراً لكم.

يشار إلى أن مهنة التمريض تعد من أكثر المهن إنسانية في ليبيا والعالم، ويحتفل المجتمع الدولي بـ«اليوم العالمي للتمريض» في 12 مايو من كل عام؛ الذي تم اختياره في يناير عام 1974، وهو التاريخ الذي يوافق الذكرى السنوية لميلاد فلورانس نايتينجيل البريطانية الجنسية، التي اشتهرت بأنها مؤسسة التمريض الحديث.