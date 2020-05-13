عبد النبي: سنلاحق تركيا ورئيسها أردوغان بالمحاكم الدولية على ما اقترفه في حق ليبيا وشعبها

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي عن خطوات البرلمان المقبلة والإجراءات المتخذة ضد التدخل التركي في ليبيا ، مؤكدا أن البرلمان سوف يستمر في دوره التشريعي فقط بعد ما فوض الشعب القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بتولي شؤون إدارة البلاد إلى حين انتخاب برلمان آخر.

عبد النبي وفي تصريح لموقع “الرئيس نيوز” أمس الثلاثاء قال إن مجلس النواب سيقوم بملاحقة تركيا ورئيسها رجب أردوغان في المحاكم الدولية على ما اقترفه في حق الشعب الليبي وجلب المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا.

وأضاف عضو البرلمان:” لا توجد تسوية سياسية إلا بعد القضاء على الإرهاب والمليشيات والمرتزقة وسيطرة القوات المسلحة على كافة التراب الليبي”.

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