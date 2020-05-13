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عبد النبي: سنلاحق تركيا ورئيسها أردوغان بالمحاكم الدولية على ما اقترفه في حق ليبيا وشعبها

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي عن خطوات البرلمان المقبلة والإجراءات المتخذة ضد التدخل التركي في ليبيا ، مؤكدا أن البرلمان سوف يستمر في دوره التشريعي فقط بعد ما فوض الشعب القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بتولي شؤون إدارة البلاد إلى حين انتخاب برلمان آخر.

عبد النبي وفي تصريح لموقع “الرئيس نيوز” أمس الثلاثاء قال إن مجلس النواب سيقوم بملاحقة تركيا ورئيسها رجب أردوغان في المحاكم الدولية على ما اقترفه في حق الشعب الليبي وجلب المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا.

وأضاف عضو البرلمان:” لا توجد تسوية سياسية إلا بعد القضاء على الإرهاب والمليشيات والمرتزقة وسيطرة القوات المسلحة على كافة التراب الليبي”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • المجرم اردوغان مطلوب اصلا امام المحاكم التركية بعد سقوطه فهو مثل البشير حقير مطلوب فى قضايا فساد وتزوير شهادة الجامعية التى دخل بها الانتخابات دون وجه حق اضافة الى جرائم حرب فى سوريا وليبيا وحتى لو فلت من عقاب الدنيا فعقاب الاخرة اشد وانكى قال تعالى :-وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعۡمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمۡ لِيَوۡمٖ تَشۡخَصُ فِيهِ ٱلۡأَبۡصَٰرُ (42) مُهۡطِعِينَ مُقۡنِعِي رُءُوسِهِمۡ لَا يَرۡتَدُّ إِلَيۡهِمۡ طَرۡفُهُمۡۖ وَأَفۡ‍ِٔدَتُهُمۡ هَوَآءٞ (43) وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوۡمَ يَأۡتِيهِمُ ٱلۡعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرۡنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖ نُّجِبۡ دَعۡوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَۗ أَوَ لَمۡ تَكُونُوٓاْ أَقۡسَمۡتُم مِّن قَبۡلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٖ (44)

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