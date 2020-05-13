المريمي: مجلس النواب يستهجن الاعتداءات التركية المتكررة على بلادنا

ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر لبى دعوة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ودول صديقة بإيقاف الحرب في شهر رمضان الكريم في محيط طرابلس وغيرها ودعا كل وحداته العسكرية في المحاور بالتوقف عن القتال.

المريمي وفي تصريحات خاصة لموقع “بوابة أخبار اليوم” المصري أضاف:” الميليشيات الإرهابية قامت باختراق الهدنة فرد عليها الجيش الوطني الليبي بقوة من خلال الطيران حيث استهدف مواقع تخزين الأسلحة في مصراتة ومواقع أخرى محيط طرابلس ومواقع أخرى تم تدميرها بشكل كامل في محور صلاح الدين وطريق المطار”.

وتابع:” الجيش تقدم بتلك المناطق وكذلك في محيط قاعدة عقبة ابن بن نافع وقاعدة الوطية غرب البلاد قام الجيش برد الهجوم الذي قامت به الميليشيات الإرهابية وقتل العديد من المسلحين التابعين لتلك الميليشيات”.

واختتم حديثه قائلا:” مجلس النواب يستهجن ويستنكر الاعتداءات التركية المتكررة على دولة ليبيا واستمرار دعمها للميليشيات بالذخائر والسلاح والعتاد والمرتزقة والطيران المسير وسبق لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن خاطب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا التدخل السافر من قبل تركيا”

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