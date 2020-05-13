خبير في شؤون الحركات الإسلامية: التدخل التركي في ليبيا هدفه مساندة جماعة الإخوان

ليبيا – قال الخبير في شؤون الحركات الدولية زكريا حمودان إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزيد من إرسال المرتزقة الإرهابيين إلى العاصمة طرابلس لدعم المليشيات المسلحة في العاصمة من أجل تحقيق أهداف أردوغان من السيطرة على الثروات الليبية والهيمنة على ليبيا.

الخبير في شؤون الحركات الدولية وفي تصريحات لقناة ” إكسترا نيوز” وفقاً لما أوردته صحيفة “اليوم السابع” المصرية أوضح أن الجيش الليبي تمكن من توجيه خسائر ضخمة للإرهابيين التابعين لأردوغان، موضحا أن الجماعات الإرهابية تعيش حالة تخبط شديدة بعد الخسائر الكبرى التي تكبدتها وهو ما سيجعل أحلام أردوغان في ليبيا تتبخر.

وبيّن حمودان أن التدخل التركي في ليبيا هدفه مساندة إخوان ليبيا والتنظيم الدولي خاصة أن الوجود الإخواني في ليبيا أصبح مهدد للغاية بعد خسائر المليشيات الإرهابية.

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