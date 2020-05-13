الثني يبحث سبل مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الثلاثاء إمكانية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بالخصوص.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية كيفية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية وبحث المشاكل والعراقيل التي تواجه شركة الأشغال العامة بنغازي وآليات حلحلتها.

وضم الإجتماع كل من:” رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق أبو بكر بوقيله،رئيس مجلس إدارة شركة الأشغال العامة بنغازي بوسيف السنوسي،مستشار رئيس مجلس الوزراء،رئيس المتابعة لأعمال الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني بشير مصباح إضافة إلى مدير إدارة السكرتارية بديوان رئاسة مجلس الوزراء عبدالمنعم الشعافي”.

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