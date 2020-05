سرت.. اجتماع لبحث مشكلة تكدس القمامة بنطاق محلة أبوهادى

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، الثلاثاء، مع رئيس لجنة الإدارة للشركة العامة لخدمات النظافة سرت بشير لاحرش، وعدد من المسؤولين لبحث مشكلة تكدس القمامة بنطاق محلة أبو هادي ومياه الصرف الصحي المنتشرة بالمنطقة رقم 4 طريق زيد بالمنطقة ، و مشكلة تأخر الرواتب بالبلدية.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجان من الجهات المختصة لمتابعة تلك المشكلات وسبل حلها وإعداد تقريري مبدئي بها وعرضة على رئيس البلدية.

