رئيس مجلس النواب الإيطالي: دورنا في ليبيا يتمثل في بناء أرضية للسلام

ليبيا – قال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو إن إيطاليا تدين التفجيرات الأخيرة في العاصمة طرابلس، موضحاً أن الدور الإيطالي يتمثل في بناء أرضية للسلام.

فيكو وفي تصريحات تلفزيونية نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الثلاثاء قال:” ندعو كما في الماضي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا وهناك عملية مهمة بدأت في مؤتمر برلين، أن أوروبا تحدثت بأصوات كثيرة جداً والآن ندرك أننا بحاجة إلى التحدث بصوت واحد”.

وتابع فيكو:” نطالب بوقف لاطلاق النار.. دولة ليبية واحدة واحترام وحدة الاراضي الليبية.. لا يجب على احد تمويل كل من قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج بالأسلحة”، على حد تعبيره.

وشدد فيكو على ضرورة التعاون والحوار ولا يجب على أي فاعل خارج ليبيا اتخاذ خطوات ضد السلام ، مضيفاً أن استقرار ليبيا يعني استقرار البحر الأبيض المتوسط وأن برلين خطوة مهمة ويجب الاستمرار في هذا الطريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية