دفاعات القوات المسلحة تسقط طائرة تركية مسيرة في منطقة الشويرف

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الليبية تمنكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر أن الطائرة المسيرة التركية طراز ” TB2 ” تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية أثناء تحليقها في منطقة الشويرف في الجنوب الغربي.

ولا يزال الطيران المسير التركي يستهدف أرزاق المواطنين وآخرها استهداف شاحنة محملة بالأغنام لمواطن أثناء نقلها عبر الطريق بالقرب من منطقة الشويرف في الجنوب الغربي.

كما استهدف الطيران المسير التركي سيارة إسعاف تقل امرأة وشاحنة “كانتر” محمله بفاكهة البطيخ “دلاع” جنوب بني وليد، بالإضافة إلى استهداف صهريج وقود لمواطن بالقرب من منطقة الشويرف.

وسبقها تعرض شاحنة تنقل كمية كبيرة من فاكهة البطيخ “دلاع” إلى أضرار جانبية ونجاة سائقها بعد أن استهدفتها طائرة مسيرة تركية أثناء تنقلها عبر طريق قريبة من منطقة القريات بالجنوب الغربي من بني وليد.

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